Moore rettet Wales mit Turban-Tor: Embolo-Treffer für Geheimfavorit Schweiz zu wenig

Die Euphorie weicht der Ernüchterung: Geheimfavorit Schweiz ist enttäuschend in die Europameisterschaft gestartet. Die mit fünf Bundesliga-Profis angetretenen Eidgenossen kamen in Baku gegen Wales trotz teils großer Überlegenheit nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und verpassten es damit, in der Gruppe A mit Italien (zum Auftakt 3:0 gegen die Türkei) Schritt zu halten. Der erste "Bundesliga-Treffer" dieser EM durch Breel Embolo (49.) von Borussia Mönchengladbach reichte der Mannschaft von Vladimir Petkovic nicht zum Sieg, weil Kieffer Moore (74.) für den britischen Underdog den Ausgleich köpfen konnte. Damit ist die Schweiz im zweiten Gruppenspiel gegen Italien am Mittwoch schon ein wenig unter Zugzwang. Anzeige

Die Schweizer ließen sich von den mit Kapitän und Superstar Gareth Bale beginnenden Briten zum Start beinahe düpieren. Daniel James und Connor Roberts kamen mit ersten Möglichkeiten aber nicht durch. Mit zunehmender Spieldauer kamen die Eidgenossen aber zu längeren Ballbesitzpassagen und folglich zu mehr Sicherheit. Gerade als sich Wales immer weiter zurück zog, musste der Schweizer Keeper Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) eingreifen - und wie! Mit einer starken Parade entschärfte er einen Kopfball von Moore (15.). Der Stürmer lief in der Folge mit einem Turban auf, weil er sich beim Kopfball an der Stirn verletzt hatte. Danach drückten die Schweizer, die nun nicht nur zu Ballbesitz, sondern vor allem auch zu Chancen kamen: Fabian Schär (20.) per Hacke und Haris Seferovic (27.) mit einem satten Linksschuss verzeichneten die ersten Tor-Annäherungen des Petkovic-Teams.

Schweiz benötigt Standardsituation zur Führung Wales verlegte sich nach der Moore-Möglichkeit vor allem auf die Defensive, während die nunmehr deutlich überlegenen Schweizer bei ihren Angriffsbemühungen auch über die Halbzeitpause hinaus zu wenig Kreativität offenbarten. Kein Wunder, dass ein Standard vonnöten war, um diesen toten Punkt zu überwinden: Eine Ecke von Xherdan Shaqiri köpfte Gladbach-Profi Embolo aus kurzer Distanz in die Maschen - 1:0 (49.). Der Wolfsburger Kevin Mbabu hatte - diesmal nach Vorarbeit des agilen Embolo - kurz darauf die Chance, die Schweizer Führung zu verfdoppeln, er verfehlte das walisische Tor aus halbrechter Position aber klar (52.).





Der Führungstreffer tat dem Spiel gut - vor allem Embolo blieb ein echter Aktivposten, auch die Waliser wachten ihrerseits nun auf und wurden über Konter immer gefährlicher. Embolo verpasste nach 65 Minuten das mögliche 2:0. als er den Ball knapp am britischen Tor vorbei schlenzte. Die Schweiz geriet mit zunehmender Spieldauer allerdings in einen Verwaltungsmodus, zog sich immer weiter zurück. Das nutzte Wales - und kam so mit Ansage zum Ausgleich. Wieder war eine Ecke der Ausgangspunkt: Joe Morrell flankte nach einer kurz ausgeführten Ecke in die Mitte, wo diesmal Moore zur Stelle war und das 1:1 köpfte (74.). In einer spannenden Schlussphase wurde der Augenblicke zuvor eingewechselte Mario Gavranovic (85.) kurzzeitig zum Schweizer Helden, als er mit seinem ersten Ballkontakt auf 2:1 stellte - allerdings eindeutig im Abseits stand. In der Nachspielzeit hielt Wales-Keeper Danny Ward zwei mal das Remis fest.

