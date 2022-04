Schweizer Martin Fuchs wird in Leipzig Weltcupsieger im Springen

Leipzig. Wenn in Leipzig der Weltcup der Springreiter entschieden wird, herrscht stets knisternde Spannung in der Messehalle 1, halten die 8000 Zuschauer den Atem an. Spektakuläre Szenen spielten sich auch hinter den Kulissen ab. Als der führende McLain Ward (46) aus den USA als Letzter im Parcours war, ritt sein Pferdepfleger auf dem Abreiteplatz förmlich mit, ging bei jedem Hindernis in Rücklage und gab eigenartige Laute von sich. Doch als der doppelte Mannschaftsolympiasieger eine Stange abräumte, lagen sich 30 Meter weiter fünf Schweizer Betreuer und der neue Weltcup-Sieger nach einem Jubelschrei in den Armen. Martin Fuchs verbesserte sich am Finaltag auf dem 15 Jahre alten Hengst Chaplin vom dritten auf den ersten Platz. Anzeige

„Das war ein wilder Ritt“, sagte der 29-Jährige: „Ich hatte nicht immer die optimale Distanz zu den Hindernissen. Aber Chaplin hat mir enorm geholfen. Er ist das Pferd meines Herzens, ich motiviere ihn im Parcours immer mir meiner Stimme. Insgesamt hat mir geholfen, dass ich hier im Weltcup zwei Pferde am Start hatte. dadurch konnte ich Chaplin am Freitag und Samstag schonen.“ Bei der Siegerehrung war der Eidgenosse außer Rand und Band, mit seiner Champagner-Fontäne versuchte er, Partner-Pferd-Organisator Volker Wulff zu duschen. Fuchs bedankte sich bei dem Engarde-Chef und dem Leipziger Publikum für das „tolle Turnier und die phänomenale Atmosphäre“. Martin Fuchs bezeichnet sich selbst als nervenstark, in Leipzig ritt er fast immer mit einem Lächeln in den Parcours. Nur am Freitag wirkte er nach einem Fehler am Wassergraben mal kurzzeitig etwas schlechter gelaunt. Er sicherte sich allein am Sonntag 223 500 Euro Preisgeld, davon 172500 für den Gesamtsieg. Martin Fuchs folgt auf seinen Landsmann Steve Guardet, der 2019 vor der Pandemie das letzte Weltcup-Finale gewonnen hatte.

JETZT Durchklicken: Die Bilder vom Finaltag der Springkonkurrenz! Über 80 800 Zuschauer besuchten an fünf Tagen die verschiedenen Wettbewerbe. Ein besonderer Magnet war wie so oft die finale Springkonkurrenz. ©

Ein einziger Fehlerpunkt trennte die vier weltbesten Hallenreiter am Sonntag vor dem letzten Umlauf. Nach den Triumphen von Otto Becker (2002) und Christian Ahlmann (2011) landete auch 2022 ein deutscher Springreiter in Leipzig im Vorderfeld: David Will aus Pfungstadt gehörte zu den drei Weltklasseathleten, die am Finaltag die „doppelte Null“ stehen hatten. Gemeinsam mit seinem sprunggewaltigen Wallach C Vier sicherte sich der 29-Jährige den Tagessieg und Platz sechs im Weltcup. Die ebenso stolze C-Vier-Besitzerin Janine Rijkens aus Elmshorn gehörte am Telefon zu den ersten Gratulanten. David Will erkämpfte am Sonntag 96 000 Euro Preisgeld und lobte C Vier: „Ich könnte im Moment stolzer nicht sein. Dass er am letzten Turniertag, wenn es an die Reserven geht, seine beste Leistung zeigt, sagt alles.“ Will hatte mit zwei Abwürfen am Freitag seine Chancen aufs Weltcup-Podium verspielt. „Das hat uns ein wenig das Genick gebrochen. Da wollte ich nach einem blöden Fehler Zeit gutmachen – und mir ist ein Folgefehler passiert.“ Die Abwürfe nahm er allein auf seine Kappe.