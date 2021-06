"Schwer zu verstehen": Österreichs Verbandspräsident kritisiert Arnautovic-Sperre scharf

Ärger wegen einer UEFA-Entscheidung: Der österreichische Verbandspräsident Leo Windtner hat die Sperre für Marko Arnautovic heftig kritisiert. Von einer Berufung sah der Verband zwar ab. "Es ist aber schwer zu verstehen, dass der eigentliche Provokateur Alioski komplett ungeschoren davonkommt und nur unser Spieler gesperrt worden ist", sagte Windtner am Mittwoch der Nachrichtenagentur APA. Anzeige

Arnautovic war nach seinem beleidigendem Jubel im Anschluss an seinen Siegtreffer beim 3:1 gegen Nordmazedonien von der UEFA für ein Spiel gesperrt worden und fehlt dem Team Austria damit am Donnerstag (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) in Amsterdam im Spitzenspiel der Gruppe C. Dem serbisch-stämmigen Stürmer wurde vorgeworfen, den gegnerischen albanisch-stämmigen Spieler Ezgjan Alioski beleidigt und dabei auch rassistische Äußerungen getätigt zu haben. Serben und Albaner gelten seit Jahrzehnten als verfeindet. Der Verband Nordmazedoniens hatte am Montagabend bei Facebook mitgeteilt, ein Beschwerdeschreiben an die UEFA geschickt zu haben, in dem "die schärfste Strafe für den österreichischen Nationalspieler" gefordert werde.

Was genau Arnautovic rief, ist unklar. "Das Publikum jubelte und ich konnte nicht genau hören, was Marko Arnautovic mir zurief", sagte Alioski. Arnautovic selbst entschuldigte sich am Mittwoch über die Verbands-Webseite der Österreicher. "Es hat bedauerliche Äußerungen von beiden Seiten gegeben, aber auch Provokationen sind keine Rechtfertigung für mein Verhalten. Direkt nach dem Spiel hat es eine Aussprache und eine gegenseitige Entschuldigung gegeben", so der Ex-Bremer, der wegen seines Fehlverhaltens 25.000 € für sein eigenes Integrationsprojekt zur Verfügung stellen wollte.





Österreich-Trainer Foda plant bei der EM weiterhin mit Arnautovic

Windtner erwartet nun, dass das österreichische Team am Donnerstag auch für den gesperrten Arnautovic spielen wird. "Es gab hier den Schulterschluss", sagte der Verbandsboss. "Ich glaube auch, dass es in der Mannschaft die Reaktion geben wird: Jetzt erst recht, rücken wir noch mehr zusammen." ÖFB-Teamchef Franco Foda betonte bereits, dass er gegen die Ukraine wieder auf den Angreifer zurückgreifen werde. "Ich habe Marko als herzensguten Menschen kennengelernt. Er hat sein Fehlverhalten eingestanden und sich öffentlich entschuldigt. Die betroffenen Spieler haben sich ausgesprochen und die Hand gereicht", nahm der in Deutschland geborene Coach seinen Stürmer in Schutz. "Unser voller Fokus gilt dem Spiel gegen die Niederlande. Im abschließenden Gruppenspiel gegen die Ukraine wird Marko wieder zeigen, wie wichtig er für unsere Mannschaft ist.

