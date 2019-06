Eine schwere Aufgabe zum Schluss: Recken treffen im letzten Saisonspiel auf den THW Kiel

Die Recken hätten schon einmal fast in den Titelkampf eingegriffen in ihrer durchwachsenen Saison. Bei der SG Flensburg-Handewitt waren sie ganz dicht dran an einem Punktgewinn. Dass es erneut knapp werden könnte am finalen Spieltag der Handball-Bundesliga, dass die TSV Hannover-Burgdorf gar die Meisterschaft beeinflussen könnte, ist aber nicht zu erwarten. Zum Abschluss steht am Sonntag (15 Uhr) die schwere Aufgabe beim THW Kiel an.

Pevnov fällt mit muskulären Problemen aus

Besonders zuversichtlich ist Trainer Carlos Ortega nicht, zumal mit Kreisläufer Evgeni Pevnov einer der stabilsten Akteure dieser Spielzeit ausfällt. „Die Aufgabe ist total schwer. Aber wir sind Außenseiter und haben daher keinen Stress.“ Pevnov hat muskuläre Problem am Bein, er wird sicher nicht dabei sein. „Das macht es natürlich komplizierter“, sagt Ortega. Kiel könnte den Tabellenführer Flensburg noch abfangen, der zeitgleich beim Bergischen HC antritt.