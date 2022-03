"Wirklich schwere Entscheidung": Ehemaliger englischer Nationalspieler Jermain Defoe beendet Karriere

Der ehemalige englische Nationalspieler Jermain Defoe beendet im Alter von 39 Jahren seine aktive Karriere. Das kündigte der Stürmer am Donnerstag in Sozialen Medien an. Defoe spielte in der Premier League unter anderen für West Ham United und Tottenham Hotspur. Nach Angaben von Sky Sports erzielte er in 764 Spielen als Profi 305 Tore. Für England schoss der gebürtige Londoner in 57 Länderspielen 20 Tore.

