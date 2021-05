Schwere Geburt: Dynamo Dresden durch 2:0 gegen Bischofswerda im Sachsenpokal-Halbfinale

Dresden. Dynamo Dresden steht im Sachsenpokal-Halbfinale. Doch der 2:0 (0:0)-Sieg im Viertelfinale gegen den Bischofswerdaer FV am Mittwochabend war eine äußerst schwere Geburt. Erst in der 79. Minute gelang Pascal Sohm per Kopf nach einem Eckball von Niklas Kreuzer der überfällige Führungstreffer. Zuvor hatten die Hausherren einige gute Chancen vergeben, der Regionalligist leistete allerdings auch ordentlich Gegenwehr. In der 89. Minute besorgte der eingewechselte Ransford Königsdörffer nach Sohm-Vorlage den 2:0-Endstand. Weil die Partie deutlich im Schatten des auf Sonntag verlegten Drittliga-Punktspiels gegen Türkgücü München stand, in dem Dynamo den Aufstieg in die 2. Bundesliga klarmachen will, traten die Schwarz-Gelben mit einer B-Elf an.

Anzeige