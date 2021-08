Schwere Knieverletzung: Saison für VfB-Talent Mohamed Sankoh vorzeitig beendet

Offensivtalent Mohamed Sankoh wird dem VfB Stuttgart aufgrund seiner Knie-Verletzung voraussichtlich die gesamte Saison fehlen. Der 17-Jährige fällt neun bis zwölf Monate aus, wie der schwäbische Bundesliga-Klub am Dienstag mitteilte. Die erste Operation in der vergangenen Woche in Hamburg habe ergeben, dass Sankoh möglicherweise noch ein weiteres Mal operiert werden müsse.

