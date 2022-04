"Schwere Kopfverletzung": Arminia Bielefeld gibt Update nach Schreckmoment um Fabian Klos

Der Bielefelder Stürmer wurde am Samstag zunächst länger behandelt und hielt sich dann die Hände vor das Gesicht, als er vom Spielfeld gebracht wurde. "Da läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Man ist natürlich geschockt, wenn man sowas sieht", sagte Bielefelds Trainer Frank Kramer, den die schlimme Szene an eine Verletzung aus dem Oktober 2013 erinnerte: "Ziemlich brutal, wenn man auch um die Vorgeschichte weiß - die Verletzung, die er vor ein paar Jahren hatte. Das ist schon ziemlich krass.“ Klos hatte sich damals schwer am Gesicht verletzt. Nach einem Zusammenprall in einem Kopfballduell wurde er am Gesichtsschädel operiert, auch Stirn- und Augenhöhle waren betroffen.