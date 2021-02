Schwere Sturmwarnung bei Hannover 96: Ducksch verletzt, Weydandt verzweifelt

Nach dem Derbysieg vor einer Woche ausgerechnet auf die Braunschweiger beim Spiel am Sonntag in Bochum setzen zu müssen, damit der Abstand für 96 nicht größer wird – das war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Nun sind es also neun Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze, zwei mehr als vor dem Spieltag. „Realismus ist jetzt gefordert“, sagt 96-Chef Martin Kind. „Solange wir rein theoretisch noch eine Chance haben, müssen wir versuchen, die Spiele gut zu gestalten.“

Das wird allerdings noch schwieriger in den nächsten Wochen, nicht nur weil 96 auf starke Gegner trifft. Mit Marvin Ducksch droht die 96-Lebensversicherung länger auszufallen. Die Mannschaft hängt am Tropf des Toptorjägers und auch Vorlagengebers (Zehn Treffer, sieben Assists). Der 26-Jährige hatte schon vor dem Spiel gegen Paderborn Oberschenkelprobleme. Trainer Kenan Kocak „hat versucht, ihn so gut es geht ohne Verletzung durch das Spiel zu kriegen“. Weil Ducksch eben nicht zu ersetzen ist.