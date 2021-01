Schwere Stürze beim Hahnenkammrennen: Kryenbühl und Cochran-Siegle in Kitzbühel abgeflogen

Gleich zwei Schock-Momente haben das legendäre Hahnenkammrennen in Kitzbühel überschattet und den gefährlichen Ruf der Streif wieder einmal bestätigt. Der US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle und der Schweizer Urs Kryenbühel stürzten auf der legendären Abfahrt in Österreich schwer und mussten mit dem Helikopter abtransportiert werden . Aber zumindest Cochran-Siegle scheint keine größeren Verletzungen davongetragen zu haben.

Bei Kryenbühel war die Lage offensichtlich schlimmer. Dem 26-Jährigen geriet der Zielsprung komplett außer Kontrolle, nachdem er das Gleichgewicht verloren hatte schlug heftig mit dem Oberkörper und Kopf auf der Piste auf . Seine Ski zerbrachen bei dem Aufprall und er blieb lange regungslos liegen. Über 20 Minuten wurde der Abfahrer auf der Piste behandelt, bevor ein Helikopter ihn in ein Krankenhaus brachte. Die Ärzte sprachen im Funk des Veranstalters von einem "Schädel-Hirn-Trauma". Er sei aber ansprechbar gewesen.

Zuvor stürzte schon der US-Amerikaner Cochran-Siegle in der sogenannten Traverse. Der Sieger der Abfahrt von Bormio verlor das Gleichgewicht und rutschte heftig in das Fangnetz und sogar hindurch. Er setzte sich allerdings sofort auf und war ansprechbar. Dennoch wurde er aus Sicherheitsgründen von einem Helikopter abtransportiert.

Immer wieder schwere Stürze auf der Streif

Die Streif ist berühmt für ihre Schwierigkeiten, gilt als spektakulärstes Rennen des Jahres. Vor allem am Zielsprung hat es immer wieder heftige Stürze gegeben. 2008 verlor der US-Amerikaner Scott Macartney die Kontrolle und erlitt ebenfalls ein Schädel-Hirn-Trauma. Er musste sogar ins künstliche Koma versetzt werden. Ähnlich erging es an gleicher Stelle ein Jahr später dem Schweizer Daniel Albrecht. Er erlitt zudem eine Lungenquetschung. Erst 22 Monate später kehrte er in den Weltcup zurück.