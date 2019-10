Schwere Verletzung im Training - SC DHfK Leipzig monatelang ohne Marc Esche

Leipzig. Das ist eine ganz bittere Pille für die Handballer des SC DHfK Leipzig . Linksaußen Marc Esche zog sich zu Wochenbeginn im Training einen Kreuzbandriss zu. Ob er in dieser Saison noch einmal auf die Platte zurückkehren wird, ist unklar. "Es ist bei einer Erwärmungsübung passiert", erklärte DHfK-Coach André Haber am Donnerstagabend. "Marc ist komisch aufgetreten und hat sich das Knie zur Seite weg verdreht." Den Sieg gegen die HBW Balingen-Weilstetten verfolgte der 20-Jährige in der Halle. Er kam an Krücken.

"Es tut mir unglaublich leid für Marc", so Haber. "Er hat sich in der vergangenen Saison durch eine unglaubliche kämpferische Einstellung den Platz im Profikader verdient. Das jetzt ist natürlich ein Rücschlag." Bange sei ihm dennoch nicht um Esche. "Es wird ihn nicht umwerfen. Er wird zurückkommen." Bereits am Freitag steht die Operation an verletzten Knie an.