Wieder schwerer Sturz bei Polen-Rundfahrt: Rad-Profi Mickael Delage im Krankenhaus

Nach d em schweren Sturz des niederländischen Radprofis Fabio Jakobsen bei der Polen-Rundfahrt ist ein weiterer Fahrer verunglückt. Der französische Radprofi Mickael Delage vom Team Groupama-FDJ sei nach einem Sturz mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.

Das sagte ein Sprecher der Organisatoren des Rennens der dpa in Warschau am Freitag und ergänzte: "Er ist bei Bewusstsein, sein Leben ist nicht in Gefahr." Zum genauen Unfallhergang sei noch nichts bekannt. "Das Rad ist ihm außer Kontrolle geraten, er ist gestürzt."