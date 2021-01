Schwerer Sturz beim Riesenslalom in Adelboden: US-Skifahrer Ford fällt auf Kopf - bewusstlos

Auch beim zweiten Riesenslalom von Adelboden in der Schweiz ist es zu einem schweren Sturz gekommen. Der Amerikaner Tommy Ford verlor am Samstag die Kontrolle über die Ski, überschlug sich und rutschte wenige Meter vor der Ziellinie in ein Fangnetz. Er blieb regungslos liegen und wurde lange am Unfallort behandelt.

