Neuer Schwergewichtskönig: Alexander Usyk entthront Box-Superstar Anthony Joshua

Usyk war bereits im Cruisergewicht Vierfach-Weltmeister, wechselte 2019 in die Königsklasse des Boxens. Beim Open-Air-Spektakel in London jubelte Box-Idol Witali Klitschko am Ring über den Triumph seines Landsmanns, der sich nun zu den größten Boxern der Geschichte zählen darf. Joshua hatte im Juni 2019 in New York bereits überraschend gegen Andy Ruiz jr. verloren, sich die Titel aber ein gutes Jahr später zurückgeholt. Mit Pflichtherausforderer Usyk ist eine Revanche ebenfalls vereinbart.