Schwerin in Quarantäne: Dresdner SC vor Spielverschiebung

Dresden. Auch vor der Volleyball-Bundesliga macht die Corona-Pandemie nicht halt. Jetzt hat es erneut Schwerin getroffen. Wie der Verein mitteilte, befindet sich das Team wegen positiver Fälle in Quarantäne und kann deshalb aller Voraussicht nach zum geplanten Spitzen-Derby gegen den DSC am kommenden Sonnabend in der Margon-Arena nicht auflaufen.

