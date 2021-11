"Schwerste aller Lose": Damen des Dresdner SC müssen im Pokal-Halbfinale in Potsdam ran

Suhl/Dresden. Kristin Pudenz hatte kein glückliches Händchen. Zumindest nicht aus Sicht der DSC-Volleyballerinnen. Die Olympia-Zweite im Diskuswerfen vom SC Potsdam bescherte am Sonntagabend dem deutschen Meister das „schwerste aller Lose“, wie es Trainer Alexander Waibl wenig später kommentierte. Denn seine Mannschaft muss im Halbfinale des DVV-Pokals beim SC Potsdam ran. In der MBS-Arena fand auch die Auslosung statt. Zuvor hatten sich die Gastgeberinnen im Viertelfinale glatt mit 3:0 gegen Vilsbiburg durchgesetzt. „Für uns ist das schon der Worst Case. Potsdam ist die derzeit stärkste Mannschaft der Liga, sie sind wahnsinnig kompakt und deshalb für mich der Favorit. Wir hätten uns schon etwas anderes gewünscht“, gibt Waibl zu.

In der Bundesliga kassierten die Elbestädterinnen vor einigen Wochen daheim eine 1:3-Niederlage gegen den Tabellenzweiten. Gespielt wird das Halbfinale am 18. Dezember, weil die Potsdamerinnen in der Woche im Challenge Cup antreten. Der DSC muss dafür sein an diesem Tag geplantes Auswärtsspiel in Neuwied in den Januar verlegen. Bevor sich der sechsmalige Pokalsieger jedoch mit der „Mission Mannheim“ beschäftigen kann, stehen demnächst das Auswärtsspiel in Vilsbiburg (4.12.) und das Champions-League-Heimspiel gegen Kaliningrad (8. 12.) an.

++DVV Pokal++ Bei der Auslosung in Potsdam zum DVV-Pokal Halbfinale hat der Dresdner SC den @scpotsdambundesliga... Gepostet von DSC Volleyball Damen am Sonntag, 28. November 2021

Den ersten Adventssonntag konnten die DSC-Damen auf jeden Fall nutzen, um die Akkus für diese Herausforderungen wieder aufzuladen. Denn das Pokal-Viertelfinale am Sonnabend beim VfB Suhl hatte den Waibl-Schützlingen alles abverlangt. In einem spannenden und hart umkämpften Krimi setzten sie sich zum zweiten Mal binnen vier Wochen in der Wolfsgrube knapp mit 3:2 (27:25, 25:27, 13:25, 25:21, 16:14) durch. Seit dem Gewinn des Supercups Anfang Oktober war dies für das Team bereits das sechste Fünf-Satz-Spiel und dabei der vierte Sieg. Nur gegen Stuttgart und am vergangenen Dienstag in der Champions League beim polnischen Vizemeister Rzeszow zog der DSC jeweils knapp den Kürzeren. Anzeige

Nichts für schwache Nerven

Umso mehr lobte der Coach seine Mädels, nachdem sie in der Suhler Wolfsgrube in 147 Minuten alles an Willen, Kampfgeist und Leidenschaft aus sich herausgeholt hatten: „Ich bin wahnsinnig stolz auf die Mannschaft. Nach dem kraftraubenden Fünf-Satz-Spiel in Rzeszow haben die Mädels eine großartige Energieleistung geboten. Es war, wie schon im Punktspiel vor vier Wochen, wieder ein harter Kampf. Wir hatten Probleme im Angriff und haben uns zu viele Fehler erlaubt. Im entscheidenden Moment im Tiebreak haben wir aber die richtigen Entscheidungen getroffen.“ Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach einem eher schwachen Start in die Partie drehten die Gäste vor 500 Zuschauern am Ende den ersten Satz noch zu ihren Gunsten.

Eng war es im zweiten Abschnitt, doch weil sich der DSC zu viele leichte Fehler erlaubte, hatten dann die Thüringerinnen das bessere Ende für sich. Der dritte Durchgang lief an den Dresdnerinnen danach völlig vorbei, sie verloren komplett den Faden. Auch zahlreiche Wechsel halfen nicht. Doch das hakte die Mannschaft schnell ab, dazu stellte Alexander Waibl seine Formation etwas um und seine Damen meldeten sich eindrucksvoll zurück. Sie warfen sich nach jedem Ball, griffen wieder mutiger an, standen stabil in Block- und Feldabwehr.