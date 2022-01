"Schwerwiegende Beleidigungen" gegen Schiedsrichter: Juventus-Trainer Massimiliano Allegri gesperrt

Das Sportgericht der italienischen Serie A hat Trainer Massimiliano Allegri von Juventus Turin wegen Beleidigung zu einer Spielsperre und 10 000 Euro Strafe verurteilt. Der 54-Jährige habe nach dem 1:1-Unentschieden gegen SSC Neapel am Donnerstag "schwerwiegende Beleidigungen mit lauter Stimme in Richtung des Schiedsrichters" geäußert, teilte die Liga am Samstag mit.

