Recken-Spiel beim TVB Stuttgart soll wie geplant stattfinden

Noch sieht es stark danach aus, als könnten die Recken zumindest mal wieder eine Handballpartie spielen. Für einen Augenblick in der Corona-Pandemie steht der Sport im Vordergrund. Nach der Absage des Heimspiels gegen FA Göppingen ist am heutigen Samstag um 20.30 Uhr der Auftritt beim TVB Stuttgart geplant.

„Es ist wichtig, in dieser sehr schwierigen Situation ein Stück Normalität in den Ligabetrieb zu bekommen“, sagt Sportchef Sven-Sören Christophersen. „Es geht letztlich für uns alle darum, diese Sportart zu erhalten.“ Bei einer Videokonferenz der HBL mit den Vereinen war vereinbart worden, dass die Bundesligaspiele ausgetragen werden, so lange keine aktuellen Corona-Fälle auftreten.

Nach der Länderspielwoche hat Stuttgart zwar den positiv getesteten Torhüter Johannes Bitter, sonst aber keine Fälle. Bei den Recken sind alle fit im Sinne von negativ. „Wir testen seit dem Sommer engmaschig durch, trainieren isoliert in der Swiss-Live-Hall, schotten uns so gut wie möglich ab“, sagt Chris­tophersen. Das Hygienekonzept der TSV Hannover-Burgdorf und das der Bundesliga funktioniere.

Wichtiges Spiel in Stuttgart

Die Recken haben normal trainiert in dieser Woche. Auch Kreisläufer Evgeni Pevnov (Entzündung in der Schulter) war mit dabei. „Er ist noch nicht bei 100 Prozent. Alle anderen haben nur kleinere Probleme“, so Ortega. Sein Problem beschreibt er so: „Erst waren wir fokussiert auf Göppingen und haben entsprechend trainiert. Dann fällt es aus, das ist für einen Trainer natürlich schwer.“ Jetzt gehe es gegen Stuttgart um sehr wichtige Punkte, die Recken kämpfen um ein positives Punktekonto. „Ich hoffe nur, wir können wirklich spielen“, betont Ortega.