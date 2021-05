Schwieriger Tanz auf zwei Hochzeiten für neuen 96-Trainer Zimmermann

Denn „Zimmermann steht auf jeden Fall bis zum 30. Juni in Havelse unter Vertrag“, weiß 96-Chef Martin Kind. Der 96-Vertrag gilt erst ab dem 1. Juli. Kind hofft aber, „dass Jan sich schon vorher so viel wie möglich bei 96 einbringen kann“.

Relegation zur 3. Liga verzögert Vorbereitungsauftakt

Havelse hat beste Karten, in der Relegation zur 3. Liga gegen den Meister aus Bayern anzutreten. Die Partien sind bereits terminiert: Hinspiel in Bayern am 12., Rückspiel in Havelse am 19. Juni. Dann sind es aber nur noch fünf Wochen bis zum Start der nächsten Zweitligasaison am 23. Juli.

Fünf Wochen wären das Minimum an Vorbereitungszeit. Sechs Wochen hatte Kenan Kocak bereits vorgesehen. „Es wäre gut, wenn der Trainer beim Start zur Verfügung stehen würde“, sagt Kind. Zurzeit wird von Kocak auf Zimmermann umgeplant. Trainingsauftakt ist vermutlich am 21. oder 22. Juni.