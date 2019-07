Schwimm-Bundestrainer Bernd Berkhahn exklusiv: "In der Vergangenheit wurden Fehler gemacht"

Trainer Bernd Berkhahn (Trainer von Schwimmerin Franziska Hentke,SC Magdeburg) - Handball Bundesliga Saison 2017-2018 Punktspiel SC Magdeburg vs. Füchse Berlin in der GETEC Arena in Magdeburg - Deutschland, Handball, Mann, Maenner,07.09.2017 *** team manager Bernd team manager from Swimmer Franziska Hentke SC Magdeburg Handball Bundesliga Season 2017 2018 Point game SC Magdeburg vs Hunters Berlin in the Getec Arena in Magdeburg Germany Handball Man Men 07 09 2017 © imago/Christian Schroedter