Schwimm-Star Wellbrock überraschend ausgeschieden - das sagt Bundestrainer Berkhahn

Der Schock saß tief. Am Dienstagmorgen musste der neue deutsche Schwimm-Star Florian Wellbrock einen herben Rückschlag hinnehmen. Im Vorlauf über 800 Meter Freistil bei der Schwimm-WM im südkoreanischen Gwangju schied der Weltmeister über die 10 Kilometer im Freiwasser überraschend aus. Er wurde nur 17.

Wellbrock blieb am Dienstag in Südkorea in 7:53,75 Minuten mehr als zehn Sekunden über seiner persönlichen Bestzeit. Für das Finale fehlten dem Weltranglistenzweiten über fünf Sekunden.