Schwimm-WM: Angelina Köhler "schmettert" ins WM-Halbfinale

Zum Halbfinale kam Köhler fröhlich in die Halle. „Ich hab früher im Fernsehen immer die Schwimmer am liebsten gemocht, die freundlich winken“, erzählte die Sprinterin. „Und da hab ich mir vorgenommen, es genauso zu machen, sollte ich einmal so gut werden.“

Dass sie bei der Schwimm-Weltmeisterschaft angekommen ist, hat Angelina Köhler von Hannover 96 sozusagen im Bus gemerkt. In Gwangju saß sie zwei Reihen hinter dem amerikanischen Superstar Katie Ledecky, wie sie aufgeregt berichtete. Die 18-Jährige eröffnete gestern die Beckenwettbewerbe für die deutschen Schwimmer über 100 Meter Schmetterling. Dabei erreichte sie in 57,92 Sekunden als Elfte auf Anhieb das Halbfinale. „Ich bin extrem zufrieden, das war einfach mega“, sagte sie. Das war zugleich ein Mutmacher für das gesamte DSV-Team.

„So weit ist Angelina noch nicht. Aber ihre beiden Auftritte waren super, wir sind alle sehr stolz“

Die ganze Aufregung schien nun an ihr abzuperlen – immerhin war sie im Lauf mit der schwedischen Topfavoritin Sarah Sjöström, die den Endlauf in 56,29 Sekunden als Erste erreichte. Köhler ging es recht schnell und mutig an, war am Ende als 13. um eine Hundertstelsekunde langsamer als im Vorlauf und acht als ihre persönliche Bestzeit. 57,10 Sekunden hätten es zum Einzug ins Finale sein müssen. „So weit ist Angelina noch nicht. Aber ihre beiden Auftritte waren super, wir sind alle sehr stolz“, sagte Vater und 96-Spartenleiter Thomas Köhler. Seine Tochter hatte leichte Probleme beim Anschlag, da sie in der Gleitphase die Beine anzog und so etwas Zeit verlor. Dafür war die Wende im Halbfinale besser als im Vorlauf.

„Ich wollte einfach meine Qualifikationszeit bestätigen und unter 58 Sekunden bleiben. Das ist zweimal gelungen, also alles gut“, sagte Angelina Köhler. Am Freitag startet sie ohne konkretes Ziel über 50 Meter Schmetterling, das erneute Erreichen des Semifinales wäre ein großer Erfolg. „Ich gehe das ohne Druck an“, betonte Köhler. Auch in der 400-Meter-Lagenstaffel wird das große 96-Talent zum Abschluss der WM am nächsten Sonntag „schmettern“. Ziel ist dann mindestens Platz zwölf, der das Olympiaticket bedeuten würde. Eins ist jetzt schon klar: Auf dem Weg zum Startblock wird das Delfin-Ass wieder fröhlich ins Publikum winken.