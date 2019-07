Schwimm-WM: Deutscher Medaillenkandidat Wellbrock überraschend raus

„Er ist natürlich gar nicht glücklich mit dem Ergebnis und auch ein bisschen verzweifelt, weil er nicht weiß warum“, beschrieb Teamchef Bernd Berkhahn den Gemütszustand seines Top-Schwimmers. Wellbrock blieb am Dienstag in Südkorea in 7:53,75 Minuten mehr als zehn Sekunden über seiner persönlichen Bestzeit. Für das Finale fehlten dem Weltranglistenzweiten über fünf Sekunden.