Deutsche Schwimm-Meisterschaft der 2. Bundesliga in Hannover wegen Corona abgesagt

24 Mannschaften im Stadionbad, das wäre natürlich etwas viel gewesen im Zeichen der Corona-Pandemie. Dennoch haben Hannovers Schwimmvereine darauf gehofft, die deutsche Mannschaftsmeisterschaft für die 2. Bundesliga Anfang Februar doch durchführen zu können. Immerhin stellt die Stadt vier Zweitligateams in der Staffel Nord. Der Dachverband DSV hat nun aber die Wettkämpfe für die 1. und 2. Liga wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Waspo stellte eine Mannschaft bei den Frauen und den Männern. Dazu kommen die Frauen von Hannover 96 mit Delfin-Spezialistin Angelina Köhler sowie die Männer der SGS Hannover. „Eine wunderbare Gelegenheit, sich zu zeigen. In diesem Jahr haben wir ja kaum Wettkämpfe gehabt“, sagt Windt.

Hoffnungen liegen auf dem Frühjahr

Die 2. Bundesligen sind in drei Staffeln mit jeweils zwölf Vereinen aufgeteilt. Im Nordosten sind Hamburg und Berlin sowie Magdeburg dabei. Waspos Männer waren zuletzt abgestiegen, sie galten mit Olympiahoffnung Sven Schwarz als ein Aufstiegskandidat. Zwei Teams schaffen den Sprung in die 1. Liga. „Wir müssen Geduld haben, das ist natürlich für diese jungen Talente nicht leicht“, so Windt, „vielleicht geht es ja im Frühjahr weiter.“