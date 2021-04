"Katastrophe": Schwimm-Asse Schwarz und Köhler verpassen wegen Corona-Infektionen Olympia

Ganz allein in einem 50-Meter-Schwimmbecken zu trainieren, das ist schon ein etwas seltsames Gefühl. Besonders motivierend ist das jedenfalls nicht, es bedarf einiger Selbstdisziplin, um das durchzuhalten. Sven Schwarz von Waspo 98 und Angelina Köhler von Hannover 96 haben das aber geschafft, sie zogen oft allein ihre vielen Bahnen. Um sich nicht anzustecken, um das Risiko zu minimieren und die Chance auf Olympia zu wahren. Und nun ist ihre Tokio-Kampagne doch ein Schlag ins Wasser. Beide infizierten sich mit dem Coronavirus, mussten auch den Start zum finalen Qualifikationswettbewerb am Wochenende in Berlin absagen. „Das sind echte Albtraumwochen gewesen, es ist ein Schock für alle“, sagt Landestrainer Emil Guliyev.

Erst am Mittwoch kam die Nachricht vom Gesundheitsamt, dass Delfinspezialistin Köhler noch positiv ist und daheim bleiben muss. Zuvor war sie schon negativ getestet worden. „Sie ist entsetzt und sehr traurig – genau wie ich. Wir waren uns sicher, dass sie in Berlin dabei sein kann, sie war ja symptomfrei“, so ihr Coach. Am Freitagnachmittag hätte die 20-Jährige über 100 Meter um das Tokio-Ticket „schmettern“ sollen, die Norm sind 57,90 Sekunden. Diese Marke hat Köhler bereits unterboten, hätte sie für Olympia aber erneut knacken müssen. „Angelina war schnell im Training, das sah gut aus, wir waren zuversichtlich“, betont Guliyev. Nun gibt es nur noch eine ganz kleine Chance auf einen Platz in der 4x100-Meter-Lagenstaffel. Ist in Berlin keine Konkurrentin schneller als die von Köhler in diesem Jahr vorgelegten 58,63 Sekunden, könnte sie der Bundestrainer nominieren. „Es gibt einen Rest Hoffnung, aber das ist alles völlig offen“, sagt Guliyev.