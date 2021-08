Schwimm-Stars Lurz, van Almsick und Biedermann rühmen Gold-Gewinner Wellbrock: "Gigantisch" und "historisch"

Freiwasser-Rekordweltmeister Thomas Lurz, der frühere deutsche Schwimm-Star Franziska van Almsick und Schwimm-Weltrekordler Paul Biedermann haben den Stellenwert des Olympiasieges von Florian Wellbrock hervorgehoben. "Florian hat von Anfang an das Teilnehmerfeld dominiert und war einfach nicht zu stoppen! Er hat Historisches geschafft mit dem ersten Olympiasieg im Freiwasser für Deutschland", sagte Weltrekordler Paul Biedermann. "Eine Medaille im Becken und im Freiwasser zu gewinnen, ist eine ganz eigene Liga und spricht für das Ausnahmetalent Florian Wellbrock."

Lurz hob als Eurosport-Experte die Leistung hervor. "Ein absolut gigantisches Rennen. Außergewöhnlich stark, außergewöhnlich schnell", sagte der 41-Jährige in der Nacht zu Donnerstag bei Eurosport. Wellbrock hatte sich mit großem Vorsprung Gold über zehn Kilometer gesichert. Es war das erste Gold für Deutschland in dieser Disziplin und das erste für den Deutschen Schwimm-Verband seit 13 Jahren. "Ein total dominantes Rennen. Es gab keinen anderen, der nur ansatzweise so gut geschwommen ist wie er", sagte Lurz über "chancenlose" Konkurrenten. Wellbrock sei "massiv überlegen" gewesen.