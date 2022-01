Schwimmhallen in Sachsen dürfen wieder öffnen

Leipzig. Als am Freitag im Entwurf der neuen Corona-Schutzverordnung von einigen Lockerungen im Sport die Rede war, gab es noch keine Öffnungsperspektive für Schwimmhallen in Sachsen. Das wollte Eva-Maria Hartmann nicht akzeptieren. Die 84-Jährige hatte unter ihrem Mädchennamen ten Elsen 1956 mit ihrer Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Melbourne das erfolgreiche Nachkriegs-Kapitel des Leipziger Schwimmsports begonnen.

Um Rekorde geht es der rüstigen Rentnerin schon lange nicht mehr – aber Schwimmen zur Gesunderhaltung steht für die frühere Brustspezialistin an oberster Stelle. Also schrieb sie am Wochenende im Namen ihrer Vereinskollegen von Lok Mitte und Tausender anderer Leipziger Schwimmer an alle Fraktionsvorsitzenden des Sächsischen Landtages. Eva-Maria Hartmann („In unserem Verein sind alle geboostert“) stellte Fragen und bat darum, die Einschränkungen für den Schwimmsport zu überdenken. „Wir Schwimmer müssen etwas tun und uns Gehör verschaffen“, sagte sie dem SPORTBUZZER.