Schwülpers Kapitän Meyer: Im Lockdown kümmert er sich auch um den Lieferdienst

Ein Zeitraum, den Meyer leider gut gebrauchen kann. Denn der Versicherungskaufmann pausiert schon länger. Beim 3:2 im Top-Spiel gegen den SV Triangel hatte er sich am 11. Oktober am Kreuzband verletzt. „Ich gebe natürlich alles dafür, um in der Rückrunde wieder gemeinsam mit den Jungs auf dem Platz zu stehen und zu fighten“, gibt sich der Kapitän kämpferisch und optimistisch.

Niklas Meyer führte das Team des FC Schwülper nach dem Re-Start in der Kreisliga B zu 18 Punkten aus sechs Spielen. Der ambitionierte Kreisligist ist damit Tabellenführer und hat die Hinrunde - bis auf das Spiel gegen den SSV Kästorf II - bereits beendet, da der Liga-Betrieb im Kreis Gifhorn drei Wochen früher begonnen hatte. Deshalb traf der neuerliche Lockdown das Team nicht so hart wie andere, doch auch beim FC ruht jetzt der Spielbetrieb bis voraussichtlich zum 18. April.

Der Leader, dessen Vorbild der spanische Nationalspieler Sergio Ramos ist, gewährt Einblicke in den Aufbauplan seines verletzten Knies: „Das vordere Kreuzband ist gerissen. Ich habe mehrere Ärzte draufschauen lassen, da eine OP im Raum stand. Im Knie ist sonst nichts kaputt. Ich probiere jetzt die konventionelle Methode mit ordentlich Krankengymnastik. Ich bin auch schon wieder schmerzfrei. Ein MRT-Termin in sechs Wochen gibt mir dann noch mal mehr Gewissheit.“

Meyer übernahm die Binde zur Saison 2019/2020 von Kai Günter: „Unser langjähriger Kapitän wollte etwas kürzertreten und so standen neue Wahlen an. Ich wurde einfach vorgeschlagen und gewählt. Vielleicht, weil ich stets auf dem Feld mit meinem Ehrgeiz und meiner Vorstellung vorlebe, das Spiel zu gewinnen“, sagt der 27-Jährige selbstbewusst.

Der zweite Lockdown bringt nicht nur den Spielbetrieb zum Erliegen, sondern macht auch den Trainings-Alltag ebenso unmöglich wie Treffen innerhalb der Mannschaft. Eine „spezielle Zeit“, in der vor allem Zusammenhalt und Solidarität an oberster Stelle stehen, so auch beim FC. Meyer nimmt sich seiner Aufgabe als Kapitän an: "Gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo man nicht gemeinsam auf dem Platz stehen kann, geht es darum, alle Jungs beisammenzuhalten und zu motivieren, auch zu Hause was für die Fitness zu tun.“

Wie das genau aussieht? „Wir haben alle eine eigene Fitness-App, wo wir eine bestimmte Anzahl an Kilometern innerhalb der einzelnen Monate als Team gemeinsam laufen wollen, oder mit der wir auch verschiedene Workouts absolvieren. In dieser gibt es auch eine Rangliste, in der alle im Team einsehen können, wer wie viele Kilometer abreißt.“ Und noch etwas hat der Kapitän im Blick: „Natürlich dürfen wir Spieler im Lockdown unsere Sponsoren nicht vergessen. Hier organisiere ich zum Beispiel mal eine Mannschaftsbestellung in Form eines Essens, um Sponsoren in der Umgebung auch etwas zurückzugeben.“