Scoccimarro: Der wichtigste Wettkampf ihrer Karriere

Das, was vor ein paar Jahren noch wie ein ferner Traum schien, als die Lessienerin ganz locker sagte, weil es noch so fern schien, dass Tokio 2020 ein Traum wäre, der ist nun zum Greifen nah.

Vor der Matte wird sie ruhig

Aber was heißt beim Judo schon zum Greifen nah? Eine Unachtsamkeit, ein falscher Griff an den Anzug der anderen, ein Konter der Gegnerin. Und der Traum kann schon geplatzt sein. Ist es der wichtigste Wettkampf ihrer Karriere, Frau Scoccimarro? „Ja“, sagt die Angestellte von Volkswagen Hannover.

Dabei spürt man ihre innere Anspannung, um die sie selbst weiß. „Man versucht, das zu verdrängen, aber natürlich ist Nervosität da", sagt sie. „Mentale Stärke wird ein wesentlicher Faktor in Düsseldorf werden.“ Das Gute: Nervosität ist immer ihr Begleiter. Ruhig wird sie aber auch immer: Wenn sie vor der Matte steht. „Nervosität ist nichts Schlechtes, dann nimmt man keinen Auftritt zu leicht“, sagt die Lessienerin.

Die letzten Eindrücke könnten entscheidend sein

Am Donnerstag reist sie bereits ins Rheinland, am Freitag wird voraussichtlich noch in Köln trainiert, am Samstag ist der Wettkampf. Vier Deutsche können pro Klasse aufgeboten werden, in Soccimarros Klasse (bis 70 Kilo) sind vier dabei. Alina Böhm und Marlene Galandi haben eigentlich keine echte Olympia-Chance mehr. Die haben Scoccimarro, die als Weltranglisten-14. auf Platz sieben der Setzliste steht, und ihre ärgste Konkurrentin Miriam Butkereit. Sie ist 17. der Welt in dieser Klasse. Bei Olympia gibt es einen Startplatz für die Klasse, es ist davon auszugehen, dass die in der Olympia-Rangliste deutlich besser platzierte Athletin den Vorzug bekommen dürfte. Das letzte Wort obliegt dem Bundestrainer und dem nationalen olympischen Komitee, die letzten Eindrücke könnten auch den Ausschlag geben.

Beim letzten Turnier, das beide bestritten, hatte die Lessienerin gepatzt, weder Final- noch Trostrunde erreicht, Butkereit hingegen war bei diesem Grand Prix in Tel Aviv Fünfte geworden, liegt in der Olympia-Rangliste (nicht identisch mit der Weltrangliste, die die Setzlisten bei Turnieren bestimmt) nur noch rund 370 Punkte hinter der Lessienerin. Für den Sieg in Düsseldorf gibt es 1000 Punkte, für Platz drei 500, für Platz 7 260.

Losglück gehört dazu

Sollte es zu einem direkten Duell kommen, dürfte die Siegerin gute Karten für die Olympiateilnahme haben. Das letzte hatte Scoccimarro Ende November knapp gewonnen, war Dritte beim Grand Slam in Osaka (Japan) geworden. Gibt es das direkte Duell nicht, sollte Scoccimarro nicht wesentlich schlechter abschneiden als die Konkurrentin.

Sie will immer ihr bestes Judo zeigen, diesmal wird sie es müssen. Und ein bisschen Glück braucht es auch. Losglück nämlich bei der Auslosung der Pools, um nicht zu früh zu schwere Kämpfe zu erwischen.