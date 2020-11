Judo-Ass Scoccimarro: EM-Start nach 272 Tagen Corona-Pause geplant

Endet die Zeit des Wartens nach 272 Tagen für Giovanna Scoccimarro? Am 20. November ist das Wettkampf-Comeback der Lessienerin geplant. Und das gleich auf einer ganz großen Bühne: Das Judo-Ass des MTV Vorsfelde wurde vom Deutschen Judo-Bund (DJB) für die Europameisterschaften in Prag gemeldet. Ihren letzten Wettkampf hatte Scoccimarro am 22. Februar absolviert, beim Grand Slam holte Deutschlands Top-Athletin in der Klasse bis 70 Kilogramm in Düsseldorf Bronze. Das brachte ihr ihre erste Olympia-Nominierung.

Doch zu den Olympischen Spielen in Tokio kam es im Sommer dieses Jahres bekanntlich nicht, die Corona-Pandemie stoppte auch das größte Leichtathletik-Event der Welt (verlegt auf 2021), auch ansonsten ging nichts für die Lessienerin. Zwar tauchten immer mal wieder mögliche Turnierteilnahmen am Horizont auf, zuletzt der Grand Slam in Ungarn im Oktober , doch der deutsche Verband entscheid sich keine Judoka in den damaligen Corona-Hotspot Budapest zu schicken.

Bei Neuansteckungen zeichnet sich Entspannung ab

Corona ist natürlich auch in Prag ein Thema. „Trotz der derzeit schwierigen Situation in Europa und insbesondere in der Tschechischen Republik, die zu einer neuen Infektionswelle geführt hat, hat das EJU-Exekutivkomitee beschlossen, die Judo-Europameisterschaften durchzuführen. Die EJU-Experten und das Task-Force-Team sind zusammen mit dem tschechischen Judo-Verband bereit, die Sicherheit der Teilnehmer an den Europameisterschaften zu gewährleisten“, bestätigte EJU-Präsident Sergey Soloveychik Ende Oktober die Absicht der EJU, die kontinentalen Wettkämpfe durchführen zu wollen.

Ein gutes Zeichen: Bei den täglichen Neuansteckungen zeichnet sich indes in Tschechien aber eine Entspannung ab. Im Laufe des Montags wurden 6048 neue Fälle registriert, die geringste Zahl an einem Werktag seit knapp einem Monat.

Und so ist vom 19. bis 21. November die O2-Arena in Prag Schauplatz der Judo-Europameisterschaften der Frauen und Männer. Für die Titelkämpfe in der tschechischen Hauptstadt sind rund 400 Teilnehmer aus 42 Nationen gemeldet. Der DJB wird mit jeweils neun Frauen und Männern an den Start gehen. Anfang November haben sich die deutschen Frauen in Kienbaum und die deutschen Männer in St. Johann (Österreich) auf die Wettkämpfe vorbereitet.

Scoccimarro an Nummer 6 gesetzt

Angeführt wird das deutsche Team von der WM-Dritten Martyna Trajdos vom JC Zweibrücken (bis 63 kg), die derzeit Platz sieben der Weltrangliste belegt. Ebenfalls in der Top Ten der Weltrangliste sind die EM-Starterinnen Anna Maria Wagner vom KJC Ravensburg (bis 78 kg/Platz 6 der Weltrangliste), Theresa Stoll vom TSV Großhadern (bis 57 kg/9) und Scoccimarro (bis 70 kg/9). Bei den Männern liegt derzeit Eduard Trippel vom JC Rüsselsheim (bis 90 kg) auf dem besten Weltranglistenplatz (17). Ebenfalls unter den ersten 20 sind noch die beiden Frey-Brüder Karl-Richard (bis 100 kg) und Johannes (über 100 kg). Karl-Richard Frey startet für den TSV Bayer 04 Leverkusen, Johannes Frey für den JC 71 Düsseldorf.

Die Lessienerin Scoccimarro ist in ihrer Gewichtsklasse zurzeit an Position sechs gesetzt, die Weltranglisten-Erste Marie Eve Gahie aus Frankreich führt das Feld an, Titelverteidigerin Margaux Pinot (Frankreich) ist an Nummer zwei dabei. Mit Miriam Butkereit (Position acht/TSV Glinde) ist auch die größte deutsche Konkurrentin von Scoccimarro in Prag am Start.

Für das Judo-Ass des MTV Vorsfelde wird es die vierte EM-Teilnahme werden, 2017 hatte sie mit 19 Jahren bei ihrer Premiere direkt Silber gewonnen.