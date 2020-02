Scoccimarro: Olympia kann kommen!

Vornominierung ab dem 1. März

Scoccimarro ging mit einem Vorsprung in der Quali-Rangliste auf ihre nationale Konkurrentin in der 70-Kilo-Klasse, Miriam Butkereit (Glinde), in den wohl entscheidenden Wettkampf. Doch noch hatte Butkereit die Chance, Scoccimarro abzufangen. Großer Druck als auf den Schultern der Lessienerin, die im Vorfeld vom wichtigsten Wettkampf ihrer Karriere sprach. Der letzte vor der nationalen Entscheidung. Frauen-Bundestrainer Claudiu Pusa: „Die Vornominierung nehmen wir ab dem 1. März vor.“ Danach gebe es eine Nummer 1 und eine Nummer 2, die Nummer 2 für den Fall, dass Nummer 1 noch ausfallen sollte. „Danach werden sich beide Sportlerinnen parallel vorbereiten und Wettkämpfe bestreiten“, so der Nationalcoach. Aber an der Hierarchie ändere sich in dieser Phase nichts mehr – „sie sollen sich in Ruhe vorbereiten können“.

Jahrelang hatte die Lessienerin auf diese Chance hingearbeitet, jetzt musste sie zupacken. „Man versucht, das zu verdrängen, aber natürlich ist Nervosität da“, sagte das MTV-Ass. „Mentale Stärke wird ein wesentlicher Faktor in Düsseldorf werden.“ Und die brachte sie punktgenau auf die Matte.

ISS-Dome ausverkauft

Scoccimarro in Pool D, Butkereit in Pool A - dieses Fernduell ging klar an die Lessienerin. Nachdem die beiden Deutschen zunächst ein Freilos hatten, betraten sie fast zeitgleich die Matte. Und schon hier stach Scoccimarro ihre nationale Konkurrentin aus. Während Butkereit direkt gegen die Griechin Elisavet Teltsidou unterlag - und damit keine Punkte für die Quali sammeln konnte -, besiegte das 22-jährige MTV-Ass zunächst die Ungarin Szabina Gercsak und im Anschluss auch die Belgierin Roxane Taeymans - Poolfinale! Was man schon in diesen Kämpfen merkte: Scoccimarro war fokussiert, präsentierte sich im ausverkauften ISS-Dome in starker Verfassung. Sollte sie sogar stark genug sein, um eine zweifache Weltmeisterin zu besiegen?

Denn die wartete im Poolfinale. Und Scoccimarro bot der Japanerin Chizuru Arai (Weltmeisterin 2017 und 2018) einen Kampf auf Augenhöhe. Zwar geriet sie in Rückstand, glich den dann knapp eine Minute vor Schluss wieder aus. Jetzt sah es nach Verlängerung aus, jetzt schien die Lessienerin die besseren Karten zu haben, zumal die Kondition zu ihren Stärken zählt. Dann die Entscheidung. Unglücklich für Scoccimarro, die in der Schlusssekunde der regulären Kampfzeit die entscheidenden Wertung kassierte. Ippon-Sieg für Arai. Annett Böhm, Olympia-Medaillengewinnern 2004 in Scoccimarros Gewichtsklasse und Kommentarin bei Sportdeutschland.tv, hatte eine starke Lessienerin gesehen, fand die Niederlage einfach nur "schade". Doch Schluss war für Scoccimarro noch nicht, es ging in die Trostrunde.

Bernabeu wartet zum Auftakt der Trostrunde

Hier stand sie der Spanierin Maria Bernabeu genüber. Zweimal kam es bereits zu diesem Duell, zweimal hatte die Spanierin das bessere Ende für sich. Den jüngsten Vergleich hatte Scoccimarro beim World Masters im Dezember des vergangenen Jahres in Peking noch knapp im Golden Score verloren.

Doch diesmal war Scoccimarro-Time! Die Lessienerin wollte sich die Medaillenchance nicht nehmen lassen, war die aktivere Kämpferin in diesem Duell. Bernabeu kassierte einen Shido, die Lessienerin setzte nach, holte eine Waza-ari-Wertung in letzter Minute. Nervenstark brachte sie diese Führung ins Ziel, Bundestrainer Pusa jubelte am Mattenrand mit, klopfte seinem Schützling anerkennend auf die Schulter. Platz fünf hatte die Athletin des MTV Vorsfelde schon sicher. Doch sie wollte mehr.

Der Finalblock

Durchatmen, Kräfte sammeln. Dann ging es in den Finalblock von Düsseldorf. Den erreichten gestern nur zwei Deutsche. Dominic Ressel (bis 81 Kilo) - und Scoccimarro! Im Duell um Bronze wartete Soengyeon Kim - und damit die Chance zur Revanche. 2019 hatte sie an gleicher Stelle gegen die Südkoreanerin nach 3:03 Minuten mit einem Ippon verloren.

Die Neuauflage: Scoccimarro selbstbewusst, mit einem guten, stabilen Griff, dazu das Publikum im Rücken. Die Lessienerin hatte Vorteile, blieb aber ohne Wertung. Vorerst! Es ging in den Golden Score - und hier holte sie nach 1:13 Minuten den Sieg. Bronze beim Heim-Grand-Slam! Die Erleichterung war ihr anzusehen. Erst ein Lächeln, dann ein Strahlen und zum Schluss Tränen. Tränen der Erleichterung, Tränen der Freude. Es werden wohl auch Tränen für Tokio gewesen sein!

