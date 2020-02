Scoccimarro steht kurz vor Olympia! "Habe getan, was ich konnte!"

Ihre Gegnerin Kim Seongyeon am Boden, die Wertung für den Sieg sicher, da breitete sich ein breites, fröhliches Lächeln in Scoccimarros Gesicht aus. Wenig später liefen die Tränen."Denn da ist großer Druck von mir abgefallen", sagte sie im Gespräch mit dem Sportbuzzer. "Nach dem Grand Prix in Tel Aviv, wo ich früh draußen war, wusste ich, dass ich jetzt liefern muss." Und sie lieferte. Am Ende hatte sie nur gegen die spätere Siegerin Chizuru Arai, eine zweifache Weltmeisterin aus Japan, verloren. Und das noch knapp in letzter Sekunde der regulären Zeit. Das knickte die Lessienerin aber nicht, denn "es war zwar ärgerlich, aber ich hatte vorher auch eine Wertung angebracht, hatte gut gekämpft." In der Trostrunde schlug die 22-Jährige dann die Spanierin Maria Bernabeu, danach im Kampf um Bronze die Koreanerin. Gegen beide hatte sie erst einmal gekämpft, jeweils verloren. Bundestrainer Claudiu Pusa stärkte ihr vor den Schlüsselkämpfen den Rücken. Scoccimarro: "Er sagte mir, ich soll die Kämpfe als Re-Match nehmen." Und diese Rückkämpfe gewann die in Hannover lebende VW-Angestellte souverän. Trotz des Drucks.

"Ich hoffe, ich habe es dem Bundestrainer leicht gemacht" Aber wie ist die Anspannung jetzt, schließlich ist die Nominierung ja noch nicht erfolgt. Vor der Reise ins Trainingslager auf Lanzarote am 1. März wird der Bundestrainer die Vornominierung vornehmen, die dann nur noch durch Verletzung oder Krankheit geändert werden könnte. Mit ihrer Medaille in Düsseldorf hat Scoccimarro aber den Vorsprung in der Olympia-Rangliste auf ihre ärgste Konkurrentin enorm ausgebaut. Miriam Butkereit war in Düsseldorf früh ausgeschieden. Vor einigen Wochen hatte Scoccimarro ihre Konkurrentin zudem in einem direkten Duell besiegt, nun diese Topleistung, dazu den Vorsprung ausgebaut - Scoccimarro: "Es ist eben noch nicht offiziell, aber meine Anspannung ist jetzt nicht mehr so groß wie vor dem Heim-Grand-Slam. Ich hoffe, ich habe dem Bundestrainer die Entscheidung leicht gemacht, habe getan, was ich tun konnte und gezeigt, dass ich unbedingt zu den Spielen will."

"Die ganze Halle steht hinter mir - Wow!" Düsseldorf wird sie auf jeden Fall in Erinnerung behalten. Nach dem letzten Sieg, ihrer Freude und ihren Tränen standen Menschen in der mit 4500 Fans ausverkauften Halle Schlange um Autogramme. "Das musste ich irgendwann abbrechen", so die sympathische Sportlerin. "Ich musste dann irgendwann erstmal alles verarbeiten." Am Sonntag aber war sie dann bei der offiziellen Autogrammstunde dabei, hatte zuvor beim Internetstream von sportdeutschland.tv mitkommentiert und war immer noch begeistert von der Atmosphäre: "Ich kam auf die Matte und spürte, die ganze Halle steht jetzt hinter mir - da kann ich nur sagen ,Wow'". Aus Wolfsburg waren mit Frank Wieneke (1984 und 1988) und Klaus Glahn (1964) schon zweimal Sportler aus Wolfsburg bei Olympischen Spiele - für den VfL holten sie sogar Medaillen.

Judo-Grand-Slam in Düsseldorf: Der Medaillenkampf von Giovanna Scoccimarro. © Marina Mayorova