Dank Patrick Schmid: Scorpions drehen das Spiel gegen Rosenheim in der Verlängerung

Schon früh mussten die Scorpions einen Schock verdauen. Vitezlav Bilek hatte vier Gegenspieler vor sich, setzte sich dennoch irgendwie durch und umspielte auch noch Torhüter Christoph Mathis – schon nach 145 Sekunden stand es 0:1. Und diese knappe Führung verdienten sich die in der Offensive jederzeit gefährlichen Rosenheimer nach dem ersten Drittel, die Scorpions kamen erst in den letzten fünf Minuten dieses Abschnitts in Schwung, besaßen Chancen durch Marian Dedjar und Schmid.

Im Mittelabschnitt erhöhte Alexander Höller (34.) in Überzahl auf 2:0 aus Sicht der Starbulls. Dass dieser Treffer der einzige des zweiten Drittels war, grenzte fast an ein Wunder. Denn beide Teams lieferten sich teilweise einen offenen Schlagabtausch, als wenn es die Schlussoffensive im dritten Drittel wäre. Beide Torhüter überragten jedoch. Mathis hielt stark gegen Höller und Robin Slanina, gegenüber rettete Lukas Steinhauer gegen Matt Wilkens und Björn Bombis – war aber auch im Glück, als Bombis und Schmid die Scheibe binnen weniger Sekunden jeweils am langen Pfosten das freie Tor verfehlten.

Zu Beginn des Schlussdrittels schien es um die Scorpions geschehen. Die Starbulls drängten in Überzahl auf das 3:0. Doch mit einem Mann weniger auf dem Eis kamen die Wedemärker zurück in die Partie – Sean Fischer traf im Nachschuss (44.). Es entwickelte sich ein echter Play-off-Fight. Steinhauer verhinderte mit einem klasse Fanghand-Reflex den Ausgleich durch Chad Niddery (54.). Kurz nach dem nächsten Bully war es aber passiert, Schmid hämmerte die Scheibe ins Netz. In den finalen Sekunden der regulären Spielzeit brannte es lichterloh in der Abwehrzone der Rosenheimer, die sich irgendwie in die Verlängerung retteten. Hier hatten die Gastgeber dank Schmid das bessere Ende für sich (64.) "Wir haben nie aufgegeben und mit Willensstärke das Ding gedreht", freute sich Scorpions-Trainer Dieter Reiss.

Trainer Reiss lobt Willensstärke

Am Sonntag geht die Best-of-five-Serie nach Rosenheim. Eröffnungsbully ist um 17 Uhr. Am Dienstag haben die Scorpions wieder Heimrecht in Mellendorf.

Tore: 0:1 (2:25) Bilek, 0:2 (33:00) Höller (Baindl bei 5-4), 1:2 (43:23) Fischer (Dejdar, Mathis bei 4-5), 2:2 (53:35) Schmid (Bombis bei 4-4), 3:2 (63:20) Schmid