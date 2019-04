Scorpions erwischen einen Fehlstart ins Play-off-Halbfinale

Den Hannover Scorpions ist ein klassischer Fehlstart ins Halbfinale der Eishockey-Oberliga unterlaufen. Die Mannschaft von Trainer Dieter Reiss verlor am Freitagabend das erste Spiel der Play-off-Serie beim EV Landshut deutlich mit 4:8 (0:4, 2:2, 2:2). Damit steigt der Druck für die Scorpions ein wenig an, um am Sonntag (16 Uhr) in der heimischen Hus-de-Groot-Arena in Mellendorf den Ausgleich in der Serie herzustellen.

Scorpions ohne Zielwasser

Der erste Drittel zeigte vor 4298 Zuschauern deutlich den Unterschied zwischen beiden Teams auf – und damit ist nicht nur der 4:0-Zwischenstand nach 20 Minuten gemeint, der im Nachhinein die Basis für die spätere Niederlage war. Die Landshuter nutzten ihre Gelegenheiten einfach viel konsequenter aus. Als Beispiel die dritte Spielminute: Scorpions-Stürmer Christoph Koziol zog allein aufs Tor zu, scheiterte aber an EVL-Keeper Patrick Berger. Zehn Sekunden später die vergleichbare Situation auf der Gegenseite – und Marc Schmidpeter überwand Christoph Mathis zum 1:0 (3.).