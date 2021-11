Klartext: Scorpions-Angreifer Klöpper warnt davor, "auf die Fresse zu fallen"

In der Oberliga findet der erste komplette Spieltag an einem Dienstag statt. Die Hannover Scorpions waren am Wochenende im Gegensatz zum Rivalen vom Pferdeturm komplett im Einsatz, die Partie bei den Crocodiles Hamburg (19.30 Uhr) ist das dritte Spiel binnen fünf Tagen.

Am Sonntag gewannen die Scorpions mit 11:1 beim Krefelder EV. Es war eine Wiedergutmachung – für das 1:3 zwei Tage zuvor gegen die Black Dragons Erfurt. Diese überraschende Heimpleite hatte für Gesprächsstoff gesorgt. Und für deutliche Worte, die man bei den vor allem in der Vorsaison erfolgsverwöhnten und auch in dieser Saison überwiegend gut auftretenden Mellendorfern lange nicht mehr ge­hört hatte.