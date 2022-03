Fehlstart! Scorpions und Indians verlieren zum Auftakt der Play-offs zu Hause

Im Schlussdrittel entfalteten die Scorpions, nach Corona-Infektionen mit mittlerweile wieder 16 Feldspielern im Kader, ihre bekannte Offensivstärke. Mario Trabucco (43.) und Robin Just (45.) nach starker Vorarbeit von Patrick Klöpper waren erfolgreich, zwischendurch traf Michael Knaub zum 2:3 (44.). In der Verlängerung liefen die Scorpions bei Überzahl in einen Konter, Robin Soudek (64.) traf zum 3:4-Endstand.

Auf der Gegenseite drängte der SCR im Powerplay auf den Ausgleich. Zum Ende des ersten Drittels wäre es für ihn fast in Unterzahl soweit gewesen, als Simon Mayr mit einem Konter an Brett Jaeger scheiterte – zuvor war Scorpions-Stürmer Michael Hammond bei einem Schussversuch an der blauen Linie des SCR der Schläger gebrochen.

Mit zehn Siegen in Folge hatten die Hannover Indians die reguläre Saison beendet und waren mit Selbstvertrauen in die Play-offs gestartet – ausgerechnet zum Auftakt gegen den Deggendorfer SC endete diese Erfolgsserie, der ECH verlor 1:2 (0:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung.

Die Gäste nutzten gleich ihre erste Überzahl zur Führung. Als Nick Bovenschen auf der Strafbank saß, traf Liam Blackburn (10.) zum 0:1. Die Indians wiederum erhielten im Mittelabschnitt gleich drei Powerplays, zwei davon direkt hintereinander zum Ende des Abschnitt mit gefühlt dreieinhalb Minuten Überzahl am Stück – doch nicht zum ersten Mal in dieser Partie scheiterten sie an Timo Pielmeier im DSC-Tor. In der 54. Minute gelang Igor Bacek das erlösende 1:1. In der Verlängerung traf Deggendorfs Nicolas Sauer (65.) zum Siegtor. Am Sonntag (18.45 Uhr) tritt der ECH zur zweiten Partie der Serie in Deggendorf an.