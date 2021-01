Scorpions legen Protest gegen Pleite in Halle ein: Das sind die Erfolgsaussichten

Irgendwann musste es passieren: Die Hannover Scorpions haben wieder ein Eishockey-Spiel verloren. Der Oberliga- Tabellenführer, zuvor in 18 Partien am Stück siegreich, unterlag am Freitag den Saale Bulls Halle mit 5:7. Vorangegangen waren spektakuläre 60 Spielminuten, es schloss sich ein Protest der Scorpions gegen die Spielwertung an. Wir fassen die wichtigsten Fakten zur ereignisreichen Partie in Mellendorf zusammen.

Der Spielverlauf: Nach 24 Minuten stand es 5:1. Die Scorpions blickten dem 23. Sieg im 24. Spiel entgegen. Die Saale Bulls, schon drei Wochen zuvor bei ihrer 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen ein hartnäckiger Gegner, gaben nicht auf und wendeten noch das Blatt.