Scorpions nutzen Überzahl fünffach und schlagen Leipzig deutlich - Indians verlieren in Halle

Die Hannover Scorpions in Überzahl - das war für die Icefighters Leipzig am Ende zu viel. Fünfmal traf der Eishockey-Oberligaprimus, als ein Spieler der Gäste auf der Strafbank saß und gewann hintenraus deutlich 7:1. Die Indians kassierten derweil eine knappe 4:6-Pleite in Halle.