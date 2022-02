Scorpions im Sturmtief: Klare Niederlage gegen Hamburg Crocodiles

Man hätte es wissen können: An einem Abend mit Sturm und Orkan – das sind die Nordlichter gewohnt und fühlen sich bei solchen Bedingungen besonders wohl. Die Hannover Scorpions, als Niedersachsen eigentlich auch sturmfest und erdverwachsen, unterlagen in der Eishockey-Oberliga gegen die Crocodiles Hamburg mit 2:5 (1:1, 0:3, 1:1).

Im ersten Drittel brachte Michael Hammond die Scorpions in der achten Minute in Führung. Harrison Reed glich nach einer Viertelstunde aus – in Überzahl. Es sollte nicht das einzige Powerplay-Tor der Crocodiles bleiben, die die zahlreichen Strafzeiten der Scorpions eiskalt ausnutzen – auch wenn einige davon durchaus umstritten waren.