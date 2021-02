Scorpions siegen in Overtime - Indians kassieren deftige Abreibung

Als das Spiel nochmal eng wurde, kamen die beruhigende Worte von der Trainerbank. „Jungs, ganz cool“, sagte Tobias Stolikowski, Coach der Hannover Scorpions, zu seiner Mannschaft. Diese hatte in der Oberliga-Partie gegen den Herner EV nach zwischenzeitlicher Drei-Tore-Führung den Anschlusstreffer kassiert. Kurz danach traf Robert Peleikis zum 5:3, was zwischenzeitlich für Ruhe sorgte, die die Scorpions auch in der Verlängerung bewahrten – und in dieser mit 6:5 (3:0, 2:3, 0:2) gewannen.

Im November hatten die Herner den Mellendorfern eine ihrer wenigen Saisonniederlagen beigebracht – nach einem schmerzlichen Anfangsdrittel aus Scorpions-Sicht: Die Westdeutschen führten bereits nach 18 Minuten mit 4:0, gewannen schließlich 6:4. Zumindest zu Beginn der Partie wäre für den HEV nun ein ähnlicher Blitzstart möglich gewesen. Sie vergaben jedoch gute Gelegenheiten zur Toren, scheiterten aber auch an Brett Jaeger.

Der Scorpions-Torhüter ebnete damit seiner Mannschaft den Weg. Andy Reiss (7.) Mario Trabucco (16.) und Christoph Koziol trafen zum 3:0. Für Koziol war es das erste Spiel nach langer Verletzungspause, seine bislang letzte Partie bestritt er am 13. Dezember.