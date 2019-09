Scorpions starten mit Sieg über Erfurt - Indians unterliegen zum Auftakt Leipzig

Zum Saisonauftakt der Eishockey-Oberliga haben die Hannover Scorpions mit 5:3 (1:2, 1:0, 3:1) gegen die Black Dragons Erfurt gewonnen. Die Hannover Indians unterlagen zeitgleich bei den Ice Fighters Leipzig mit 1:2 (0:1, 0:0, 1:1). Am Sonntag treffen Indians und Scorpions (19 Uhr, Pferdeturm) im Derby aufeinander. Bislang sind 4000 Karten verkauft. Rund 600 Tickets sind noch an der Abendkasse zu haben. Der Weg zum Eisstadion ist frei. Die Baustelle der Continental inklusive Straßensperrungen wurde, wie berichtet, abgesagt und auf das nächste Frühjahr verschoben.

Pelletier gleicht aus

Die Scorpions brauchten vor 972 Zuschauern ein wenig, um in der neuen Saison anzukommen. Das lag vielleicht auch daran, dass die Partie rund 30 Minuten später begann – die Erfurter standen auf der Autobahn bei Göttingen im Stau. Trotz Kaltstart gingen die Dragons schon nach 28 Sekunden in Front, Maurice Keil traf zum 0:1. In der 12. Minute gelang Enzo Herrschaft sogar das 0:2. Ralf Rinke verkürzte kurz vor Drittelende auf 1:2 (19.).

Im zweiten Abschnitt erzielte Julien Pelletier den Ausgleich (25.) – mit einem strammen Schuss und viel Selbstvertrauen, denn in der Mitte warteten zwei Mitspieler relativ freistehend auf einen Querpass. Es stand 2:2 nach 40 Minuten – zu wenig, denn die Scorpions ließen zahlreiche Torchancen ungenutzt. In einigen Szenen hielt Erfurts Torhüter Benjamin Roßberg aber mehrfach stark.