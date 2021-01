Scorpions trotz coronabedingter Spielabsage Gewinner des Wochenendes

Grund für den Ausfall war ein Corona-Verdachtsfall bei den Black Dragons Erfurt, die am Freitag noch Gegner von Diez-Limburg waren. Weil in der Kürze der Zeit weder bei den Erfurter noch bei der EG eine Testung inklusive Vorliegen eines Ergebnisses möglich war, einigten sich die Diez-Limburger mit den Scorpions aus Sicherheitsgründen auf eine Absage, um eventuelle Ansteckungen auszuschließen.

Die Hannover Scorpions waren am Sonntag in der Eishockey-Oberliga nicht im Einsatz. Das für den Abend angesetzte Spiel gegen die EG Diez-Limburg wurde abgesagt. Einen neuen Termin gibt es bislang noch nicht.

Dank Dreierpacker Dennis Arnold: Scorpions auch in Halle ohne Probleme

Tilburg patzt gegen Halle

Von corononabedingten Spielabsagen, die es in den ersten acht Wochen der Saison öfter gab, sind die Scorpions bislang verschont geblieben. Sie konnten schon 21 Begegnungen austragen, niemand hat mehr Partien auf dem Konto. Und auch am spielfreien Sonntag durfte sich der Tabellenführer als Gewinner fühlen: Die Tilburg Trappers, trotz eines Rückstands von nun 19 Punkten wohl noch immer der größte Rivale der Scorpions, verloren am Nachmittag daheim gegen die Saale Bulls Halle.

Die Wedemärker sind damit erst wieder am kommenden Freitag im Einsatz, wenn sie bei den Hammer Eisbären zu Gast sind. Diese konnten sie vor einer Woche mit 9:2 bezwingen.

Indians weiter in Quarantäne

Die Hannover Indians wiederum müssen, nachdem es 13 positive Covid-Fälle innerhalb des Teams gegeben hat, noch bis zum 18. Januar in Quarantäne bleiben – und sind folglich auch am kommenden Wochenende zum Zuschauen verdammt. Die nächste Partie würde planmäßig am Freitag, 22. Januar, stattfinden. Dann ist der Krefelder EV 81 zu Gast.