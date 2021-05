Scorpions verlieren Spiel vier in Selb: Aufstiegs-Showdown am Sonntag

In der Netzsch-Arena in Oberfranken stand bei den Scorpions Christoph Kabitzky wieder im Kader. Er hatte beim zweiten Spiel der Serie vergangenen Sonntag in Selb einen Stockstoß abbekommen, daher fehlte er Dienstag in Mellendorf. Kabitzky kam jedoch im ersten Drittel nicht zum Einsatz, sondern erst später.

Anzeige

In diesen Abschnitt starteten beide Teams engagiert – aber mit weniger Tempo als in den vorherigen Spielen, als jeweils in den ersten Minuten der erste Treffer der Partie fiel. Die Wölfe feuerten in diesem Spielabschnitt weitaus mehr Schüsse auf Keeper Brett Jaeger ab – auch deswegen, weil sie drei Powerplays erhielten. Die qualitativ besseren Chancen gab es aber für die Gäste. Julian Airich mit einem Pfostentreffer sowie Patrick Schmid und Christoph Koziol verpassten das 0:1. Tomi Wilenius schoss die Scheibe sogar ins leere Tor, der Treffer wurde aber zurecht wegen vorheriger Behinderung von Torhüter Michel Weidekamp aberkannt.