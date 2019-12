Scorpions wollen Wiedergutmachung - Indians beim Herner EV gefordert

Vorletzter Tag im Jahr, letztes Spiel in 2019: Die Hannover Indians und die Hannover Scorpions sind am Montag noch einmal in der Eishockey-Oberliga im Einsatz. Die Indians treten beim Herner EV an, die Scorpions empfangen die Moskitos Essen (beide 20 Uhr).

Indians im Aufwind

Bei den Indians zeigt die Tendenz klar nach oben – auch wenn sie noch „nur“ auf dem siebten Platz liegen. Am Sonnabend bezwangen Hannovers Indianer die Rostock Piranhas mit 4:2 (1:0, 1:2, 2:0), was zehn Punkte aus den vergangenen vier Partien bedeutet und mittlerweile Tuchfühlung zu den direkten Play-off-Rängen bringt. 4518 Zuschauer sahen im Eisstadion am Pferdeturm die Partie – Rekordbesuch in dieser Saison, es waren sogar mehr als in den Derbys gegen die Scorpions.