Vom Talent zum Scout in Leverkusen: Was macht eigentlich Ex-96-Profi Bastian Schulz?

Was haben André Breitenreiter, Oliver Pocher und Anke Kühn gemeinsam? Alle leben oder lebten in Altwarmbüchen, und so haben es Fußball-Bundesliga-Trainer, Comedian und Hockeyolympiasiegerin – neben sieben anderen Persönlichkeiten – in den Wikipedia-Eintrag der einwohnerreichsten Ortschaft Isernhagens geschafft. Danach, die Auflistung ist chronologisch sortiert, folgt nur noch ein Name: Bastian Schulz. „Und das, obwohl ich eigentlich gar nichts gerissen habe“, sagt dieser mit einem Schmunzeln.

Da kann man freilich geteilter Meinung sein, denn der in Altwarmbüchen aufgewachsene Mann – mittlerweile wohnt er in Düsseldorf – hat es in seiner Karriere auf 283 Pflichtspiele in den vier höchsten deutschen Fußballligen gebracht und dabei 47 Tore erzielt. Heute spürt er für Bayer Leverkusen Talente in Europa und Asien auf. Nahtlos ging es für ihn nach Ende seiner aktiven Zeit mit einer Festanstellung beim rheinischen Bundesligisten weiter.