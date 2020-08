SCR Altach gegen Borussia Dortmund live im TV und Online-Stream sehen

Der BVB bereitet sich auf den nächsten Angriff in Richtung Rekordmeister Bayern München vor. Das Trainingslager im Schweizer Kurort Bad Ragaz nutzen die Westfalen zu Tests gegen zwei österreichische Bundesligisten. Los geht es am Mittwoch mit der Partie gegen den SCR Altach (17 Uhr). Mit dabei ist auch der wechselwillige Jadon Sancho, dessen Transfer zu Manchester United in den vergangenen Tagen immer näher rückte. Mit seiner Reise ins Trainingslager schürt er nun jedoch Hoffnungen auf einen Verbleib beim deutschen Vizemeister der abgelaufenen Spielzeit. Gegen den Underdog aus Österreich wird Trainer Lucien Favre aller Voraussicht nach viel experimentieren. Ebenfalls dabei: Youngster Youssoufa Moukoko .

Gegner SCR Altach beendete die Saison in der österreichischen Bundesliga als Tabellenachter und verpasste damit die Play-Offs um die Meisterschaft. In der Qualifikationsgruppe für den Klassenerhalt belegte die Elf von Alex Pastoor hinter Austria Wien den zweiten Platz, wird damit auch in der kommenden Saison in Österreichs Oberhaus vertreten sein. Gegen den BVB wartet schon früh in der Vorbereitung ein harter Brocken. Zu verlieren haben die Österreicher gegen den klaren Favoriten allerdings nur wenig.