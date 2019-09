Season-Opening beim TK Hannover: Die letzten Infos vor dem Bundesligastart

Alle Teams an einem Tag in einer Stadt, das hat es noch nicht gegeben. „Das wird ein ganz besonderes Season-Opening“, sagt Birte Thimm, die Kapitänin und ­65-fache Nationalspielerin des Erstligisten TK Hannover. Zum Saisonauftakt treffen sich die zwölf Erstliga-Teams in Hannover. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum großen Rundumschlag der besten Basketballerinnen.

Wo wird gespielt?

Die Partien gehen abwechselnd in der TKH-Halle an der Birkenstraße und in der Swiss-Life-Hall über die Bühne. Um 11 Uhr geht es an der Birkenstraße in der Südstadt los.

Ist es möglich, alle Spiele zu sehen?

Das ist machbar, zumal die Hallen nicht sehr weit voneinander entfernt sind. Es gibt einen kostenlosen Moia-Shuttle-Service. Mit dem Fahrrad ist es zu schaffen – Zuschauer können sich gratis ein Swapfiets-Mietrad leihen. „Das ist natürlich sehr reizvoll, sich alle Gegner anzuschauen“, sagt Thimm. Die Kapitänin braucht vor den Partien aber etwas Ruhe, daher will sie erst nach Abpfiff des TKH-Duells mit dem TSV 1880 Wasserburg (15 Uhr, Swiss-Life-Hall) eine Begegnung anschauen.

Wie lauten die weiteren Paarungen?

Es geht um 11 Uhr los mit BasCats USC Heidelberg gegen die flippo Baskets BG 74 Göttingen (Birkenstraße). Die folgenden Spiele: Gisa Lions SV Halle – Eisvögel USC Freiburg (12.30 Uhr, Swiss-Life-Hall), TV Saarlouis Royals – Rutronik Stars Keltern (13.30 Uhr, Birkenstraße), Xcyde Angels Nördlingen – BC Pharmaserv Marburg (16 Uhr, Birkenstraße), Girol Live Panthers Osnabrück – Herner TC (17.30 Uhr, Swiss-Life-Hall).