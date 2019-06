Season-Opening in Hannover: Basketballerinnen des TKH wagen den Neustart

Und die sollen beim großen Saison-Opening am 21. September in Hannover gleich auf der größtmöglichen deutschen Basketball-Bühne ein Ausrufezeichen setzen.

„Geld wirft keine Körbe. Wie soll uns viel Personal also besser machen als zuletzt? Wieso entwickeln wir unser Team nicht hier?“ Fragen, die logisch, aber in einem Geschäft, das so stark von spektakulären und somit teuren Auslandsimporten abhängig ist, doch weltfremd klingen. Aber sind sie es deswegen auch? Für den TKH-Macher nicht. Seit 30 Jahren ist er im Basketballsport aktiv und hat die Turnschwestern vom TKH aus der Regionalliga in die höchste deutsche Klasse geführt, und dreimal in Folge in die Play-offs und einmal ins Pokal-Final-Four.

Strukturwandel bis in den TKH-Jugendbereiche

Die Philosophie für den Neustart basiert also auf jahrelanger Erfahrung. Das Zauberwort: Team. Eine Mannschaft, die füreinander spielt. Nicht für mehr Geld, nicht für mehr Klauseln in den Verträgen: „Ziel muss es doch sein, jede Spielerin in so einem Umfeld auszubilden und zu besseren Leistungen zu führen.“ Nachhaltigkeit statt Schnelllebigkeit. Ein Vorbild, das sich bis in die Jugendteams auswirken soll.