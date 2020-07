Sebastian Gunkel steigt mit Holstein II behutsam ein

Der VfL Schwartbuck startet in die Vorbereitung auf die Saison 2020/21

Gunkel, verheirateter Familienvater, setzt bei der U 23 auf die individuelle Weiterentwicklung seines Teams. Mit Blick auf die künftig zweigeteilte Regionalliga und die damit verbundenen Ziele und Aufgaben sagt er: „Das Ziel ist es, weiterhin in der Regionalliga vertreten zu sein. Das könnte man frühzeitig mit dem Einzug in die Meisterrunde erreichen, um dann in Ruhe weiterzuarbeiten.“