Ein-Mann-Büffelherde: Wie Ajax-Star Haller in der Champions League sogar Lewandowski die Show stiehlt

Seit Beginn dieser Saison ist Sébastien Haller in der Form seines Lebens. Mit Ajax Amsterdam wurde für ihn vor fünf Monaten ein Traum wahr. "Ich wollte unbedingt mindestens einmal in der Champions League mitspielen", sagte der ehemalige Stürmer von Eintracht Frankfurt, der im Januar 2021 für 22 Millionen Euro von West Ham United zu Ajax wechselte. "Und dann konnte ich schnell feststellen, was die Königsklasse für ein besonderer Wettbewerb ist. Ich habe das Gefühl, dass mich diese Spiele irgendwie beflügeln."

Tatsächlich erzielte Haller in den sechs Partien der Gruppenphase sage und schreibe zehn Treffer. Damit führt er die Torjägerliste vor Bayerns Robert Lewandowski (9) und Liverpools Mohamed Salah (8) an. Mit vier Treffern in seinem allerersten Spiel (bei Sporting Lissabon) in diesem Wettbewerb schrieb Haller Geschichte – das schafften vor ihm nicht mal Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Auch in den beiden Duellen gegen Borussia Dortmund traf er jeweils einmal und hatte somit großen Anteil am bitteren Vorrunden-Aus des BVB.

Am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) ist der Spitzenreiter der niederländischen Eredivisie im Achtelfinal-Hinspiel bei Benfica Lissabon plötzlich sogar Favorit – auch wegen Haller. Der Torjäger sagt selbstbewusst: "Es hätte uns bei der Auslosung sicherlich härter treffen können. Wir haben große Ziele und können mit unserer Unbekümmertheit, unserem Enthusiasmus und unserer Leidenschaft jeden Gegner schlagen. Die Qualität des Kaders ist sehr hoch, hier entwickelt sich gerade eine große Mannschaft. Wir sind heiß auf Erfolge."



Vor eineinhalb Jahren und nach reiflicher Überlegung traf der im Pariser Vorort Ris-Orangis geborene Angreifer eine überraschende Entscheidung: Statt auf den Anruf von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps zu warten, sagte er dem ivorischen Verband zu – wohl auch, weil sein großes Idol Didier Drogba hart um ihn gekämpft hatte. Und so lief Haller im Januar erstmals beim Afrika-Cup auf, schied mit der Elfenbeinküste allerdings bereits im Achtelfinale gegen Ägypten aus und kehrte früher als gedacht aus Kamerun dorthin zurück, wo er sich laut eigener Aussage "pudelwohl" fühlt.

"Seit ich bei Ajax bin, bin ich überglücklich. Hier werde ich gebraucht und geschätzt. Das war in meiner Karriere nicht immer der Fall wie zuletzt bei West Ham. Zu Ajax zu wechseln war im Nachhinein die beste Entscheidung, die ich treffen konnte", sagte Haller. Ajax-Trainer Erik ten Hag, der frühere Coach der zweiten Mannschaft des FC Bayern, schwärmt von seinem Torjäger: "Seb ist unglaublich treffsicher. Er ist nicht nur körperlich robust und extrem aggressiv in den Zweikämpfen, sondern auch eiskalt vor dem gegnerischen Tor."

Mit dem Serben Dusan Tadic und dem brasilianischen Wunderkind Antony auf den Flügeln bildet er ein Trio, das fast schon an die legendäre Frankfurter "Büffelherde" erinnert, in der Haller gemeinsam mit Ante Rebic und Luka Jovic für Furore sorgte und den Klub zum Pokalsieg 2018 und nach Europa führte.